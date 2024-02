Współpracownicy Nawalnego wydali nowy komunikat

- To nie jest przypadkowa śmierć. To celowe zabójstwo polityczne. To, co Putin robił przez cały czas - próbował go zabić w Tomsku, kiedy Aleksiej Nawalny był w szpitalu. Jest to zabójstwo polityczne w najczystszej postaci, w które zaangażowany jest Władimir Putin - stwierdził Iwan Żdanow.