Współpraca Dudy z rządem Tuska? Polacy już znają odpowiedź

Jest mało prawdopodobne, by misja utworzenia rządu przez Mateusza Morawieckiego zakończyła się sukcesem. A to oznacza, że władzę przejmie dotychczasowa opozycja. Prezydent Andrzej Duda podczas swojego wystąpienia w Sejmie już zapowiedział, że będzie stał na straży konstytucji i będzie wetował ustawy, z którymi się nie zgadza. Reporter Wirtualnej Polski Jakub Bujnik zapytał Polaków, czy sądzą, że prezydent będzie współpracował z rządem Donalda Tuska. Zdania były podzielone. Część twierdzi, że jest to mało prawdopodobne, inni przekonywali, że będzie, bo jest przecież "prezydentem wszystkich Polaków". - Podejrzewam, że będzie. Tylko będzie pilnował tego, co powiedział. To, co obiecali, niech się wywiążą. Jak się nie wywiążą, to wie pan, z tego będzie trzeba wyciągać wnioski, a niech nie myślą, że pan prezydent będzie im przyklaskiwał - stwierdził jeden z rozmówców reportera WP. Inny rozmówca, dopytywany, czy prezydent powinien współpracować z rządem, odparł: "Z porządnym rządem tak, ale to nie jest rząd". - To jest hołota, nie rząd - dodał. - Jedni drugim będą robić na złość - stwierdził kolejny rozmówca.