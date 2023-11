Putin zastawił pułapkę. "Ukraińska armia się wykrwawia"

Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland, mówił w programie "Newsroom" WP o największych aktualnych obawach i troskach mieszkańców Ukrainy. - Ukraińska armia się wykrwawia i jest coraz słabsza (…). Jest apel o to, by pomoc na odbudowę Ukrainy nie była uwarunkowana podpisaniem porozumień pokojowych, bo przecież na tym polega pułapka Władimira Putina, którą zastawił na Ukrainę. Przeciąga ten konflikt na tyle długo, na ile się da, żeby zniszczyć gospodarkę ukraińską i liczy na to, że pomoc gospodarcza dotrze na Ukrainę w mniejszej wysokości - przestrzegł Wyszkowski.