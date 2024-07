Wskazał główne zagrożenie. Premier Izraela chce sojuszu z USA

Przyszłość Strefy Gazy

Izraelski polityk, mówiąc o ataku terrorystycznym Hamasu 7 października 2023 roku, porównywał go do ataku na Pearl Harbour i zamachów z 11 września 2001 r. W najeździe Hamasu na południowy Izrael zabito blisko 1200 osób, a 251 porwano do Strefy Gazy. Atak rozpoczął trwającą do dziś wojnę. Od jej początku w Strefie Gazy zginęło 39 tys. Palestyńczyków - informują lokalne władze.