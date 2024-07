Brytyjskie myśliwce będą latać nad Polską. Zapowiedź szefów obrony

Healey podkreślał znaczenie, jakie nowy brytyjski rząd przywiązuje do relacji z Polską i innymi europejskimi sojusznikami. - To dla mnie ważne: przybyć dziś do Warszawy, by bardzo wyraźnie wyrazić niezachwiane zaangażowanie nowego rządu Wielkiej Brytanii na rzecz NATO, Polski i Sojuszu na wschodniej flance - powiedział Healey.