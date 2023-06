"WSJ": Wywiadowcza klęska we Włoszech. Aresztowany oligarcha nagle zniknął. USA wściekłe

Artem Uss trudnił się importem i eksportem towarów, od ropy naftowej po półprzewodniki. Na początku 2022 roku amerykańskie organy ścigania zaczęły gromadzić dowody na to, że on i jego partner biznesowy wykorzystywali niemiecką firmę handlową do przemytu wenezuelskiej ropy naftowej. Miał też dostarczać do Rosji mikrochipy używane w pociskach balistycznych, myśliwcach i inteligentnej amunicji. Niektóre z tych urządzeń zostały znalezione na polu bitwy na Ukrainie.