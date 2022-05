Wściekłość w Irlandii po atomowych groźbach w rosyjskiej telewizji

Rosja może "pogrążyć Wielką Brytanię w morskich głębinach" za pomocą bezzałogowego pojazdu podwodnego o nazwie "Posejdon" - zapowiedział. "Eksplozja tej termojądrowego drona u wybrzeży Wielkiej Brytanii spowoduje gigantyczną falę tsunami o wysokości do 500 metrów. Sama taka fala niesie ze sobą również ekstremalne dawki promieniowania. Po przejściu nad Wyspami Brytyjskimi zamieni to, co z nich może pozostać, w radioaktywną pustynię" - groził Kisielow.