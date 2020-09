Wybory prezydenckie 2020. Sąd wydał wyrok ws. głosowania kopertowego. RPO: "Nie wyobrażaliśmy sobie innego orzeczenia"

Wybory prezydenckie 2020, które się nie odbyły. "Premier nie miał prawa zlecić Poczcie Polskiej organizacji wyborów"

Członkowie komisji mieli wątpliwości co do sposobu organizacji wyborów. Ale także do tego czy wybory organizowane przez PiS będą zgodne z prawem. Jeden z nich mówił nam wtedy, że niepokoi się szerokim zakresem uprawnień, jakie rozporządzenia dają ministrowi aktywów państwowych, Jackowi Sasinowi. Pisaliśmy o tym tutaj.