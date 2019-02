Wrzucił koktajle Mołotowa do komisariatu. Matka weterana obwinia armię

- Armia zostawiła syna samego - podkreśla matka Andrzeja W. Mężczyzna, który służył na misjach w Libanie i dwukrotnie w Iraku, w środę wrzucił do komisariatu w Szubinie koktajle Mołotowa. Został zatrzymany, teraz przebywa w szpitalu.

- To nasza wielka tragedia. Armia go wykorzystała, a kiedy przestał być potrzebny, zostawiła go sobie - powiedziała. Zwróciła uwagę, że jej syn nie otrzymał pomocy psychologicznej. Jak dodała, zauważyła zmiany w jego zachowaniu po trzeciej misji.

Jego znajomi twierdzą. że Andrzej W. "odgrażał się, że jak ktoś go wkurzy, to go spali, bo ma na wszelki wypadek 50 litrów paliwa w kanistrach". Co więcej, cztery lata temu mężczyzna podpalił poddasze swojego domu.