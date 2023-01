Wrze w sprawie fiaska rozmów. "To jest absurdalne"

Opozycja wciąż nie wie, w jakiej konfiguracji zdecyduje się na start w tegorocznych wyborach. Każda ze stron deklaruje inne podejście, ale jej liderzy coraz częściej i odważniej mówią o winie niedoszłych koalicjantów w kontekście fiaska rozmów o wspólnej liście. W programie "Newsroom" Wirtualnej Polski takie podejście skrytykował prof. Antoni Dudek. Podkreślił, że taki stan działa obecnie przede wszystkim na korzyść PiS. - Rozliczanie, jeśli rzeczywiście, to powinno nastąpić, gdy opozycja przegra wybory i okaże się, że PiS zdoła zbudować większość. To wtedy będzie dyskusja o to, kto się do tego przyczynił i w jakim stopniu, chociaż zgody co do tego i wtedy nie będzie. W tej chwili to jest absurdalne. W tej chwili działanie na rzecz rozliczeń jest na korzyść PiS. Skoro upadła jedna lista, opozycja powinna dążyć do tego, co jest logicznie drugim lub równie dobrym rozwiązaniem, czyli próba zbudowania dwóch list wyborczych. Jest mnóstwo argumentów za jednym i za drugim rozwiązaniem. Na pewno zdecydowanie gorszym jest rozwiązanie z większą liczbą list. To marzenie Kaczyńskiego, żeby opozycja poszła podzielona na cztery podmioty, albo i więcej, i aby najsłabsza nie uzyskała progu. Wtedy PiS otrzyma bonus specjalny, jak w 2015 roku, kiedy aż kilkanaście procent wyborców zostało bez swoich reprezentantów w Sejmie - powiedział prof. Antoni Dudek.