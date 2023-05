Wrze na Bliskim Wschodzie. Wystrzelili 469 rakiet w kierunku Izraela

Dzieje się w Stefie Gazy. Izrael pierwszy raz użył systemu obronnego Proca Dawida. Palestyńczycy przeprowadzili potężny atak rakietowy na cele w Izraelu w ramach odwetu za zabicie trzech liderów Islamskiego Dżihadu. Agencja Reutera udostępniła nagranie z momentu ataku Palestyńczyków. Widać na nim, że do ostrzału doszło w późnych godzinach wieczornych, a każda wystrzelona rakieta przez Palestyńczyków ognistym łukiem rozświetlała nocne niebo. Co więcej, w sieci pojawiły się też izraelskie nagrania z pracy Żelaznej Kopuły. Jak przekazał Izrael, ze Strefy Gazy wystrzelono 469 rakiet, z czego 333 przekroczyły terytorium Izraela. Kilka z nich spadło na obszary zaludnione. Do odparcia zmasowanego ataku rakietowego Izrael po raz pierwszy użył również systemu obronnego Proca Dawida, którego pociski strąciły wrogie rakiety nad Tel Awiwem. Łącznie oba systemy obronne zniszczyły 153 rakiety przed trafieniem w cel. Islamscy bojownicy zapowiedzieli, że to nie koniec i że są "gotowi na wszystkie opcje". Według palestyńskich danych w atakach Izraela zginęło co najmniej 130 osób.