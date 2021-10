Wrzawa po wpisie Tuska. Riposta z PiS

Ostatnio głośno w sieci zrobiło się o nadużywaniu przez TVP fragmentu z wypowiedzią Donalda Tuska. Jeden z internautów wyliczył, że cytat "für Deutschland" w "Wiadomościach" padł od początku roku już w sumie 97 razy. Sprawę w uszczypliwy sposób skomentował sam szef Platformy Obywatelskiej. "W sumie to nawet zabawne, że operacji 'für Deutschland' patronują ministrowie Schreiber, Rau, Szefernaker i Müller. Taki gruppenführer Wolf 2.0." - napisał na Twitterze. Co na to prezes Partii Republikańskiej Adam Bielan? - To jest lider opozycji, to jest lider największej partii opozycyjnej w Polsce. Dzień po rekonstrukcji rządu, dzień po prezentacji ważnej ustawy dotyczącej naszego bezpieczeństwa omawiamy tego rodzaju hejterski wpis, w którym lider opozycji pisze o nazwiskach polityków, próbując kpić z tych nazwisk. Myślę, że rodzice dzieciom w przedszkolu starają się wpoić, że nie należy żartować sobie z czyjegoś nazwiska. Tusk najwyraźniej tych lekcji nie pamięta - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.