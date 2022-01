Wrzawa po wpisie Giertycha. "Takie tweety nie powinny się pojawiać"

"Znaleziono kogoś, kto zyska na Polskim Ładzie. Z programów socjalnych otrzymuje 2379 zł. I pije teraz zdrowie pracujących. Pan Janusz kocha PiS i prezesa Kaczyńskiego. I jest patriotą, bo obcych alkoholi nie tyka" - napisał na Twitterze Roman Giertych. Wpis wywołał falę komentarzy. Część internautów stwierdziła, że opozycja nie zyska poparcia, wyśmiewając ludzi. Ostatecznie Giertych skasował wpis. Co na to Cezary Tomczyk z PO? - Nie zauważyłem, żeby Roman Giertych był członkiem Platformy. Jest adwokatem, który dzisiaj jest w bardzo trudnej sytuacji osobistej, bo zostało wszem i wobec udowodnione, że został zaatakowany Pegasusem. Rozumiem, że z tego wynika stopień emocji - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Takie tweety są oczywiście niepotrzebne, (...) po prostu nie powinny się pojawiać. Niezależnie czy to dotyczy Romana Giertycha, czy jakiejkolwiek innej osoby, szczególnie publicznej - wskazał Tomczyk.