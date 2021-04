Wrzawa po artykule WP o locie z Andrzejem Dudą. Tomasz Siemoniak: powinny polecieć głowy

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zwołała posiedzenie Podkomisji stałej ds. transportu lotniczego w sprawie publikacji WP dotyczącej lotu prezydenta Andrzeja Dudy z 2 lipca 2020 roku. Sprawę komentował w programie "Tłit" były szef MON Tomasz Siemoniak (Platforma Obywatelska). - Może to właśnie minister Czarnek powinien dać do podręczników, jak wysocy urzędnicy PiS-u, prezes LOT-u, korespondują, jak sprawę zamieść pod dywan, jak nazwać ją "ustawką Laska", jak proponuje jeden z wiceministrów - mówił Siemoniak. - Powinny polecieć głowy, zwłaszcza tych, którzy w rozmowie na komunikatorze zachęcają do oszustwa i kłamstwa. Pokazali, że partia i interesy wyborcze są ważniejsze niż bezpieczeństwo prezydenta. Takie myślenie jest katastrofalne. W kraju tak ciężko doświadczonym katastrofami lotniczymi w ostatnich dziesięcioleciach tacy ludzie powinni być jak najdalej od czegokolwiek, co lata - podsumował Siemoniak.

