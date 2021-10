Wrzawa po artykule WP. Komentarz Biedronia

Dotarliśmy do organizatorów nielegalnego przewozu migrantów z Polski, którzy, nie bacząc na polskie służby, coraz śmielej reklamują się w internecie. Proceder opisał w artykule "Wakacje dla entuzjastów przyrody Białorusi. W Polsce kwitnie przemyt migrantów" dziennikarz WP Patryk Michalski. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski europoseł, współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. - Nie potrzebujemy do tej sytuacji ONZ, tylko silnego rządu, który razem z innymi krajami UE będzie gał w jednej lidze. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj rząd PiS jest w kompletnym narożniku dyplomatycznym. Jedynym krajem, z którym utrzymuje stosunki, jest chyba San Escobar, a rzeczywistości niestety nie ma żadnej siły. I to jest problem - mówił Biedroń. - Tego typu kwestie rozwiązuje się przez dobrą, mądrą politykę wewnętrzną, dobry wywiad, dobre zmapowanie tej sytuacji i reagowanie. Oni sobie kompletnie nie radzą. Przez to kwitnie taki biznes - podsumował.