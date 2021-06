Ludzie latali jak worki kartofli. Nagranie z tramwaju MPK Wrocław przyprawia o dreszcze

"Wejście lub wjechanie na rowerze przed jadący tramwaj może mieć tragiczne skutki. Nie tylko dla pieszego lub cyklisty, który usiłuje wymusić pierwszeństwo, ale także dla pasażerów znajdujących się w wagonie" - napisali przedstawiciele wrocławskiego MPK w komentarzu do filmu pokazującego, co dzieje się wewnątrz tramwaju, kiedy dochodzi do nagłego hamowania.