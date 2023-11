Wrocław dołącza do kampanii "Dobro za Dobro". Ofiarowane Ukraińcom przez Polaków dobro zaowocowało i do dzisiaj zbiera plony

Od momentu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku w całym kraju, w tym również we Wrocławiu, nastąpiła społeczna mobilizacja w celu pomocy sąsiadom zza wschodniej granicy. Według ustaleń Unii Metropolii Polskich, we Wrocławiu przybyło około 100 tys. nowych mieszkańców z Ukrainy. W sumie, licząc tych, którzy już żyli i pracowali w tym mieście, szacuje się, że obecnie co trzecia osoba z Wrocławia (28 proc.) to Ukrainiec.