Ważna inwestycja na Odrze we Wrocławiu. Wydano prawie 60 mln zł

Rzecznik wrocławskiego oddziału Wód Polskich zwraca także uwagę na to, że przedsiębiorstwo od pewnego czasu systematycznie modernizuje infrastrukturę żeglugową, co przekłada się na coraz lepsze warunki na Odrze. - Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat oddano do użytku całkowicie nową śluzę na stopniu wodnym Malczyce, wyremontowano również śluzę na stopniu wodnym Brzeg Dolny, a niedawno oddano do użytku po remoncie jedną z najnowocześniejszych śluz w Polsce - na stopniu wodnym Ratowice - wyjaśnia Garbacz.