Europejska perła baroku. Strefa kibica na terenie... opactwa

- W głowach realizatorów projektów rewitalizacji opactwa Krzeszów miał i ma być miejscem, które żyje. Dlatego też kompleks otwarty jest przez cały rok dla turystów i pielgrzymów, którzy mogą skorzystać z codziennej oferty turystycznej. To jednak było za mało, by Krzeszów stał się także centrum kulturalnym. Dążymy do urozmaicenia oferty wydarzeń, aby jak najwięcej osób było w stanie znaleźć coś, co je zainteresuje i sprawi, że kompleks odwiedzi - mówi Bijak.