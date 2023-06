Jedyny taki obiekt w Polsce. Zazdrości go nam także Europa

- Pomysł na centrum sportów wspinaczkowych powstał, kiedy jeździliśmy z zawodnikami naszego klubu na mistrzostwa po całym świecie. Doszliśmy do wniosku, że w Polsce nie ma obiektu, który jest przystosowany do trenowania wspinaczki na najwyższym poziomie. W naszym kraju istnieją komercyjne ścianki wspinaczkowe, ale my chcieliśmy zapewnić naszej kadrze dobre warunki do treningów i do organizacji zawodów na szczeblu międzynarodowym. Do tej pory, nigdzie nie było to możliwe. Najbliższe tego typu obiekty są w Austrii i zachodnich Niemczech. Biorąc pod uwagę nasze przywiązanie do regionu, postanowiliśmy uratować obiekty po byłej KWK Rozbark - mówi w Wirtualnej Polsce Ola Giczewska reprezentująca Skarpę Bytom.