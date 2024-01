Krzyczał, że posiada ładunki wybuchowe i je wykorzysta. Groza na wrocławskim lotnisku

- Pasażer próbował sforsować strefę bezpieczeństwa, bez poddania się kontroli. Został obezwładniony i oddany do dyspozycji Straży Granicznej - potwierdził Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego we Wrocławiu. To jedyne, co mogę powiedzieć, okoliczności i szczegóły będzie teraz wyjaśniać SG. Z naszej strony, zostały dochowane i zadziałały wszelkie procedury, które zapewniły bezpieczeństwo pasażerom - dodał.