Wrocław. Zaskakujące skutki reformy edukacji. Jedna pieczątka na dwa sekretariaty

Dwa sekretariaty w dwóch budynkach szkoły dzielą się jedną pieczątką - donoszą rodzice uczniów z Wrocławia. Okazuje się, że to skutek reformy systemu oświaty i przepisów dotyczących pieczęci urzędowych.

Skąd problem? Po reformie oświaty szkoła podstawowa mieści się przy ul. Solskiego, ale zajęła też budynek dawnego gimnazjum nr 40, które zostało wygaszone. Oba gmachy dzieli odległość ok. dwóch kilometrów.

- Musieliśmy się więc zwrócić do Mennicy, załączając zgodę i wzór. Teraz musimy odczekać swoje - mówi "GW" Dorota Wójcik-Hetman, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 we Wrocławiu. Dodaje, że niebawem pieczątka powinna trafić do jej placówki.