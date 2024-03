Wrocław powiedział "nie" rolnikom. Prezydent miasta apeluje

Zaapelował do osób dojeżdżających do pracy spoza Wrocławia, aby w środę zachowały szczególną uwagę. "Poza Wrocławiem protestujący zgłosili jutro od godzin porannych bardzo wiele miejsc, w których będą odbywać się zgromadzenia" - napisał Jacek Sutryk, dopisując listę dróg dojazdowych do stolicy Dolnego Śląska, które mogą zostać jutro zablokowane.