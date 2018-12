Wrocław: Pijany 71-latek prowadził samochód. Miał prawie dwa promile alkoholu we krwi

Policjant z Wrocławia w czasie wolnym od służby zatrzymał 71-letniego kierowcę, który miał problem ze stabilnym prowadzeniem samochodu. Okazało się, że starszy mężczyzna miał prawie dwa promile alkoholu we krwi.

Do zdarzenia doszło wczoraj w godzinach wieczornych na ulicy Żelaznej w dzielnicy Grabiszynek we Wrocławiu. Policjant w czasie wolnym od służby jechał za 71-latkiem, który nie potrafił zapanować nad samochodem, prowadził go niestabilnie.