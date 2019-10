Wrocław. Oskarżyciel Tomasza Komendy zatrzymany za jazdę po pijanemu

Podczas rutynowej kontroli drogówka zatrzymała nietrzeźwego mężczyznę. Okazało się, że to prokurator, który wystosował akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi Komendzie. Śledczy został zawieszony.

Zachowanie kierowcy wydało się funkcjonariuszom drogówki podejrzane, dlatego zatrzymali samochód do kontroli. Okazało się, że mężczyzna ma 0,59 promila w wydychanym powietrzu. Pobrano mu też krew do badań.

W polskim prawie prowadzenie samochodu, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza pół promila, to przestępstwo. Kierowcy grozi wtedy grzywna, ograniczenie wolności albo dwa lata więzienia.

- Z uwagi na konieczność wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, zostało zainicjowane postępowanie wyjaśniające w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu oraz podjęto decyzję o zawieszeniu prokuratora w obowiązkach służbowych. Ponadto materiały sprawy przekazano do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej w Warszawie - powiedziała wrocławskiej "Gazecie Wyborczej" Justyna Pilarczyk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.