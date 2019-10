Klaudia Jachira pozywa Jana Pietrzaka za nazwanie jej "wynajętą zdzirą"

W środę Klaudia Jachira poinformowała, że gotowy jest pozew przeciwko Janowi Pietrzakowi. Satyryk nazwał kobietę "wynajętą zdzirą ze szlamem na głowie". - Teraz na spokojnie się tym zajmę i na pewno pociągnę do odpowiedzialności osoby, które opowiadały za te materiały - zapowiedziała nowa posłanka.

Jachira przyznała, że wiele osób dowiedziało się o jej istnieniu oglądając telewizję publiczną. - Widziałam wpis na Twitterze, że powinnam wysłać kwiaty panu Kurskiemu - stwierdziła. Aktorka startowała do Sejmu z 13. miejsca na warszawskiej liście KO. Zagłosowało na nią 6 343 osoby, co dało jej ósmy wynik na liście i mandat posłanki.

"To ponure chamstwo"

- Ta cała pani Szakira, Dżakira, czy jak jej tam, nie ma nic wspólnego z żadnym kabaretem. To jest jakaś, przepraszam za wyrażenie, nie wiem, czy o tej porze mogę używać adekwatnych słów, to jest jakaś zdzira wynajęta, ta Szakira. Protestuję przeciwko używaniu słowa "kabaret” w związku z tą postacią, to jest koszmar, co ona wygaduje, bez taktu, bez ładu, bez składu, bez cienia dowcipu, tam nie ma cienia żartu. To jest ponure chamstwo - powiedział Pietrzak.