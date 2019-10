Noblistka Olga Tokarczuk o wyborach: Wynik mnie nie uszczęśliwił

Olga Tokarczuk podczas konferencji otwierającej Targi Książki we Frankfurcie nad Menem powiedziała, że zwycięstwo PiS jej nie uszczęśliwiło. Cieszy się jednak z tego, że do parlamentu weszła Lewica i Zieloni.

Polityczna pisarka?

- Jestem polityczna w tym najszerszym wymiarze rozumienia polityki. Dziś polityczne stało się to, co jemy, w jaki sposób żyjemy, jak się zwracamy do innych (...).Polityczne jest przede wszystkim to, jaki stosunek mamy do ludzi wykluczonych, słabszych.