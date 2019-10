Wrocław. Matka rzuciła dzieckiem o asfalt. Jest akt oskarżenia

Prokuratura we Wrocławiu skierowała do sądu akt oskarżenia ws. kobiety, która w lutym wyciągnęła miesięcznego synka z wózka i rzuciła nim o asfalt. Barbara J. jest oskarżona o próbę zabójstwa.

Prokuratura we Wrocławiu skierowała akt oskarżenia wobec Barbary J. (Newspix.pl)

Do zdarzenia doszło w lutym 2019 r. na ulicy Gagarina we Wrocławiu. Kobieta podczas spaceru wyjęła z wózka dziecko i z ok. 1,5 m rzuciła nim o asfalt, a następnie podeszwą kozaka kopnęła je w głowę sześć razy. Po chwili podniosła miesięcznego synka i zaczęła z nim uciekać. Wszystko dlatego, że pokłóciła się z partnerem. Matkę dogonili i powstrzymali świadkowie sytuacji, którzy wezwali służby. 33-latka była pijana.

Dziecko trafiło do szpitala ze złamaną kością czaszki. Sąd we Wrocławiu zdecydował o odebraniu Damiana Barbarze J. Noworodek został umieszczony w pogotowiu opiekuńczym. Z kolei wobec matki został zastosowany trzymiesięczny areszt, który został przedłużony i trwa do teraz. Ojcostwo chłopca nie zostało ustalone. Kobieta ma także inne dzieci, które również zostały jej odebrane i trafiły do rodzin zastępczych.

W czwartek Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu poinformowała, że 22 października skierowała przeciwko Barbarze J. akt oskarżenia. Matka jest podejrzana o usiłowanie zabójstwa. Kobieta przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia. Czeka na rozprawę w areszcie. Obrażenia, które otrzymał jej syn spowodowały, że dziecko może być do końca życia niepełnosprawne. 33-latce grozi nawet dożywocie.

