Wrócił z rosyjskiej niewoli. "Synek mnie nie poznał"

- Widzieliście, jak wyglądała sytuacja. Nie sposób ubrać tego w słowa, tempo walk było szaleńcze. Musieliśmy wszystkim oszczędnie gospodarować - amunicją, żywnością. Nie mieliśmy nawet możliwości uzupełnienia zapasów. Centrala wiedziała i kontrolowała wszystko, ale my wiedzieliśmy tylko to, co działo się na naszym terenie. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że musimy wytrzymać i znajdujemy się w warunkach całkowitej blokady. Jeśli byśmy się poddali, to wystawilibyśmy (tam) wszystkich (pozostałych kolegów). Po prostu poświęciliśmy wszelkie nasze siły - wspominał Serhij, odnosząc się do walk w oblężonym Mariupolu.