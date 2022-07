Potworne odkrycie w rosyjskich czołgach z Ukrainy. Zakłady odmówiły naprawy

Mobilizacja rosyjskich przedsiębiorstw

Putin szuka rozwiązań, które pomogłyby w utrudnionych naprawach zniszczonego sprzętu wojskowego. Jednym z pomysłów jest pełna mobilizacja przedsiębiorstw znajdujących się w Rosji. Będą one zobowiązane do tego, by na mocy państwowego rozkazu zawierać kontrakty na warunkach wojskowych. Dla pracowników takich przedsiębiorstw będzie to oznaczało pracę po godzinach, bez wolnych weekendów i bez urlopów - bez rekompensaty za nadgodziny. Poszukiwanie nowych rozwiązań wydaje się być dla Rosji niezbędne.