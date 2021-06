Wróci zdalne nauczanie? Doradca premiera Morawieckiego zabrał głos

- To jest oczywiście gdzieś z tyłu głowy, ale bardzo byśmy chcieli tego uniknąć - powiedział w programie "Newsroom" WP główny doradca Rady Medycznej przy Premierze RP prof. Andrzej Horban. Sebastian Ogórek pytał go czy rząd rozważa powrót uczniów do nauki zdalnej, gdyby pod koniec wakacji nastąpił nagły wzrost zachorowań na COVID-19. Prof. Horban przypomniał, że rok temu taki wzrost miał miejsce w połowie września i w połowie października. Tuż po tym jak uczniowie wrócili do szkół, a studenci na uczelnie.