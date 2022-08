Wraki z okresu II wojny światowej w Dunaju. Sekrety rzeki odkryte przez suszę

Na odcinku między północno-zachodnimi Węgrami, a południowo-zachodnią Słowacją w mieście Vamosszabadi rzeka odsłoniła kolejny wrak. Węgierskie media poinformowały, że jeszcze nie jest do końca jasne, co to za jednostka. Może być to radziecki okręt, który zatonął w czasie II wojny światowej.