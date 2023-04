"Wracaj do Kijowa". Sołowjow nagrał kuriozalny apel

Tym razem pracownik reżimu nagrał specjalną wiadomość dla ukraińskich obrońców. - Witaj, ukraiński żołnierzu. Mówię do ciebie, tu Władimir Sołowjow. Wzywam cię do poddania się lub powrotu do Kijowa i załatwienia rządzących tam bydlaków - słyszymy na opublikowanym w sieci fragmencie programu telewizyjnego.