Wraca sprawa zabójstwa Maddie McCann. "Jestem pewien, że to zrobił"

- Teraz, kiedy wiem o jego przeszłości z gwałtami i pedofilią, jestem na 100 procent pewny, że to był on. Sądzę, że znalazł ją przez przypadek i po prostu zabrał pod wpływem impulsu. Myślę, że kiedy raz jesteś pedofilem, masz w mózgu "pstryczek", którego nie można wyłączyć. Jeśli zobaczył śpiącą małą dziewczynkę, samą w apartamencie, na pewno ją zabrał. Gdy myślę o tym, czego dopuszczał się w przeszłości, jest mi niedobrze, chce mi się wymiotować na myśl, że się z nim spotykałem. Jeśli jest zamieszany w uprowadzenie Madeleine, mam nadzieję, że go zamkną i zabiorą klucz - mówi Post w "The Mirror".