Brytyjska minister spraw zagranicznych wyprzedziła Ławrowa w Indiach, żeby pokrzyżować mu szyki

Truss ma także podpisać z Indiami wspólne strategiczne partnerstwo w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i postrzega to jako znak gotowości obu krajów do zacieśnienia współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Szefowa brytyjskiej dyplomacji chce wykorzystać okazję i zwrócić się do New Delhi mówiąc, że "inwazja Rosji na Ukrainę podkreśla znaczenie bliższej współpracy demokracji w celu odstraszenia agresorów, zmniejszenia podatności na przymus i wzmocnienia globalnego bezpieczeństwa" - podała brytyjska Wysoka Komisja w Indiach.