Sąsiedzka masakra w Anglii. Sceny nagrały kamery miejskie

Druga z ofiar miała więcej szczęścia. Marsden gotował właśnie obiad i usłyszał, że ktoś wchodzi do domu. - Miał taki nienawistny wygląd. Natychmiast porzuciłem to, co robiłem i pobiegłem w jego stronę, krzycząc "wynoś się, wynoś się". Wtedy nie wiedziałem, że ma przy sobie nóż, może zareagowałbym trochę inaczej - opowiada mężczyzna.