Wraca sprawa Kajetana P. Oskarżony wyjdzie jeszcze kiedyś na wolność?

Niepoczytalny Kajetan P. Co to właściwie znaczy?

- Przed laty ukułem taką paremię: nieważne jest tylko to, co sprawca mówi o czynie, a to, co czyn mówi o sprawcy. Ale w tym wypadku to czyn niezwykły. Dlatego musimy analizować wypowiedzi sprawcy i to, jak zachowuje się po zatrzymaniu. Psychiatria nie jest dermatologią, nie każdy widzi to samo. To sztuka polegająca na analizie i interpretacji czyjejś wypowiedzi. W tym wypadku kluczowe było, czy były one spowodowane urojeniami, czy ideą. Ważne, żeby biegli byli doświadczeni, bo to nie jest prosta sprawa. Podobny problem mieli Norwegowie ze sprawą Breivika. Tam pierwsza opinia stwierdziła schizofrenię, druga mówiła, że jej nie ma - słyszymy od dr. Pobochy.