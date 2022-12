Wraca sprawa ataku w autobusie w Poznaniu. Napastnik był już znany policji

Mężczyzna był znany policji

Jak informuje epoznan.pl, agresywny mężczyzna został już zatrzymany przez policję. Został namierzony we wtorek, jednak musiał trafić do szpitala. - Karetka zabrała go rano z ulicy Głównej, gdzie prawdopodobnie pod wpływem alkoholu rozbił sobie głowę - przekazał w rozmowie z portalem mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.