Wraca spór Wyszkowskiego z Wałęsą. Może trafić do Strasburga

"Rzeczpospolita" dotarła do nowych informacji na temat skargi Krzysztofa Wyszkowskiego przeciwko polskiemu rządowi. Dotyczy ona przegranego procesu cywilnego z 2011 r. z prezydentem Lechem Wałęsą. Wynika z nich, że jeśli spór nie zakończy się ugodą, sprawa trafi pod obrady Europejskiego Trybunału Prawa Człowieka.

W tekście skargi do Strasburga znajduje się m.in. zapis o tym, że wolność do wyrażania opinii i przekazywania informacji o współpracy Lecha Wałęsy ze służbami bezpieczeństwa została ograniczona "poprzez odwołanie się do prymatu ochrony dobrego imienia Lecha Wałęsy nad prawem Krzysztofa Wyszkowskiego do swobody wypowiedzi i informowania opinii publicznej".