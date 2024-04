Wprowadzenie euro w Polsce. Zaskakujący głos mieszkańców Podlasia

- Pół Europy ma euro, dlaczego mamy nie mieć?! - rzucił senior z Podlasia. - Gospodarczo źle stoimy, to jak może być euro? Trzeba poczekać, a oni wszystko na wariata robią - odpowiedział kolejny mieszkaniec, gdy zapytaliśmy o możliwość wprowadzenia w Polsce waluty euro. Przystąpienie do Unii Europejskiej wiąże się z przyjęciem w przyszłości wspólnej waluty. Plany te są, póki co odległe, ale temat co jakiś czas wraca i rozbudza zwolenników i przeciwników tego rozwiązania. Reporter Wirtualnej Polski Marek Gorczak wybrał się na ulice Białegostoku, by sprawdzić, co o tym pomyśle sądzą Polacy. Wielu mieszkańców Podlasia zaskoczyło dużą chęcią przyjęcia euro w Polsce. - Na sto procent dobry pomysł, bo ile będziemy gorsi od Zachodu, mamy się zbliżać do Białorusi? Jeżeli zawarliśmy umowę z Unią, to znaczy, że przystąpimy do strefy euro - przyznał jeden z przechodniów. - Myślę, że uprościłoby to wiele rzeczy, przede wszystkim rozliczenia - dodał kolejny zapytany przez nas przechodzień. W temacie nie zabrakło również głosów zdecydowanych przeciwników tego pomysłu. - W życiu! Był pan na Litwie? Bardzo źle, że euro tam weszło. Wolę złotówki jednak - wyjaśnił nasz rozmówca. - Bardzo zły pomysł. Dużo ludzi jest biednych. Jak zrobią euro, to nic im nie zostanie. Wszystko będzie droższe - wyznał emeryt. - Będzie jeszcze większa inflacja - stwierdził kolejny mieszkaniec Białegostoku. Obejrzyj całą sondę i poznaj opinie Polaków w sprawie przystąpienia do strefy euro.