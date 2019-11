Wpłynęło pismo ws. list poparcia do KRS. Kancelaria Sejmu ma tydzień

Szef Kancelarii Sejmu ma tydzień na opublikowanie list poparcia do nowej KRS. Wspomniany okres będzie liczony od momentu otrzymania postanowienia z Sądu Okręgowego w Olsztynie. Postanowienie jest prawomocne.

- Po orzeczeniu TSUE Sąd Okręgowy rozpoznając apelację w jednej ze spraw uznał, że należy zbadać, czy sędzia, który wydawał wyrok w pierwszej instancji jest sędzią należycie obsadzonym. To jest sprawa rozpoznawana w postępowaniu uproszczonym. Z umowy pożyczki. Nie jest to sprawa dotycząca znanej osoby - wyjaśnia w rozmowie z RMF FM rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie Aneta Żegarska.

Odpis postanowienia został wysłany do Kancelarii Sejmu w piątek. Jej szef ma tydzień od momentu doręczenia przesyłki na publikację list poparcia do KRS.

Przypomnijmy, Sejm wybrał 15 członków KRS w marcu ubiegłego roku. Do Kancelarii Sejmu były składane wnioski m.in. polityków i organizacji społecznych o udostępnienie informacji o imionach, nazwiskach i miejscach orzekania sędziów, którzy poparli zgłoszenia kandydatów do KRS. Szef Kancelarii Sejmu odmawiał udostępnienia tych danych.

W czerwcu Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że Kancelaria Sejmu powinna udostępnić wykazy nazwisk osób popierających kandydatów do KRS złożone w ramach procedury wyboru 15 sędziów członków Rady przez Sejm. Po upłynięciu 14-dniowego terminu na opublikowanie listy Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że do Kancelarii Sejmu wpłynęło postanowienie prezesa UODO, wstrzymujące publikację danych osobowych zawartych we wspomnianych wykazach.