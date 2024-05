Wpłacili sowite kwoty na PO. Łukasz Kohut nie żałował pieniędzy

6 maja rekordową kwotę 100 tysięcy złotych wpłacił Jacek Protas, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, jedynka na liście Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego w okręgu obejmującym województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie. Według oświadczenia majątkowego złożonego na początku X kadencji Sejmu (stan na 26 października 2023 r.) Protas miał 58,3 tys. zł oszczędności. A także 30 tys. euro (ok. 130 tys. zł) i 8 tys. dolarów (ok. 32 tys. zł). Protas wpłacał na Platformę również w ubiegłym roku, ale były to znacznie mniejsze kwoty. Łącznie ponad 32 tys. zł.