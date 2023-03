"Wpłacą po milion na WOŚP". Kosiniak-Kamysz zaskoczył propozycją

- Może zabezpieczy ludzi? Szukam rozwiązania, bo to jest problem. Ja też bym chciał mieć posła w Lubuskiem. Byłoby nam łatwiej. My z trudem wywalczyliśmy mandat dla Joli [Jolanty Fedak, która zmarła w grudniu 2020 roku - przyp. red.]. I chciałbym, aby on został w PSL. Ale ktoś zdradził swoich wyborców i swoje przekonania. Mam nadzieję, że wyborcy w Lubuskiem to rozliczą i podejmą odpowiednią decyzję - stwierdził prezes PSL.