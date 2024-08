Wpis ministerstwa wywołał burzę. Jerzy Owsiak zabrał głos

W czwartek rozpoczęła się 30. edycja Pol'and'Rock Festival (wcześniej Przystanek Woodstock), organizowanego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ministerstwo Sprawiedliwości na platformie X opublikowało wpis, w którym poinformowano, że w trakcie festiwalu upamiętniono Godzinę "W". Wywołało to falę krytyki w sieci. Resortowi sprawiedliwości zarzucono, że nie powinien on publikować treści z Pol'and'Rock Festival. O sprawę zapytaliśmy Jerzego Owsiaka. - Ja też o tym nie wiedziałem, że Ministerstwo Sprawiedliwości dało taki film, ale pamiętajcie, że wszystko co się tutaj dzieje, jest medialne i otwarte. Bardzo bym chciał, żeby wszystkie ministerstwa pokazały, że także my w tym miejscu tradycyjnie czcimy Godzinę "W" - mówił szef WOŚP w rozmowie z dziennikarzem WP Jakubem Bujnikiem.

Rozwiń