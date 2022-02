Wpis Kurskiego rozpętał burzę. Ten komentarz mu się nie spodoba

"Kiedy skoki powróciły do Telewizji Polskiej natychmiast przyszły też sukcesy Polaków" - napisał na Twitterze Jacek Kurski. Tak samo sukces Dawida Kubackiego komentował dziennikarz Przemysław Babiarz. - To pomieszanie przyczyny ze skutkiem. Bardzo często się zdarza w takim magicznym myśleniu, zwłaszcza u ludów pierwotnych, że coś, co wydaje się zupełnie niezależne, jest łączone i zaczyna być uważane za jakąś przyczynę - powiedział w programie "Newsroom" prof. Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Dodał, że ten cytat mieści się we wszystkich kwestiach takich jak modlitwa o deszcz, przebiegnięcie czarnego kota czy innych w tym stylu. - Wydaje mi się, że to jest nie tylko zabawne, ale w ogóle, gdy komuś przychodzą do głowy tego typu związki, martwiłbym się o jego mechanizm racjonalności - skomentował gość programu. Pozwolił sobie również na pewną złośliwość. Wasilewski nazwał komentatorów sportowych szamanami, którzy przepuszczają przez siebie emocje sportowe, a ten proces nie jest do końca świadomy.