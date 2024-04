Wpadli na genialny plan. Okradali ciężarówki w trakcie jazdy

Sceny jak z filmu akcji. Policja udostępniła nagranie jednej z kamer naczepy ciężarówki, pod którą podjechało czarne bmw i po chwili od strony pasażera przez okno na maskę auta wyszedł mężczyzna, a zaraz potem kolejny w celu asekurowania swojego kolegi. Trzeba przyznać, że cwani rabusie wpadli na genialny plan, ale jakże niebezpieczny. Na materiale dowodowym można zauważyć, że osoba odpowiedzialna za wkradnięcie się do naczepy ciężarówki, była wyposażona w specjalny pas z uchwytem, by po wykonanej robocie lub nadjeżdżającego świadka zdarzenia, błyskawicznie wrócić do osobówki. "Sposób działania sprawców był o tyle nietypowy, że okradali oni naczepy w czasie jazdy! W toku prowadzonych ustaleń okazało się, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat na terenie Polski doszło do kilkudziesięciu podobnych przestępstw, dlatego obecne działania funkcjonariuszy z dolnośląskiej KWP prowadzone pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, mają na celu ustalenie, czy były one popełniane przez tę samą grupę mężczyzn" - wyjaśniła policja. Mężczyźni z nagrania wpadli, ponieważ kierowca okradzionej ciężarówki miał zamontowane kamery w naczepie, dzięki czemu miał niezbity dowód dla służb. Pojazd przeznaczony do takich akcji był wyposażony w specjalny mechanizm, który umożliwiał zmianę tablic rejestracyjnych w trakcie jazdy. Podejrzanym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz usiłowanie kradzieży z włamaniem za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.