Wpadli do rosyjskich okopów. Kamera na hełmie nagrała moment starcia

Krwawa wymiana ognia w okopach pod Charkowem. Ukraińcy przeprowadzili szturm na rosyjską pozycję na jednym z odcinków frontu w obwodzie charkowskim. Agencja Reutera udostępniła nagranie z akcji, które zarejestrowała kamera zamontowana na hełmie żołnierza. Siły ukraińskie na początku dały okupantom szansę, by poddać się bez walki. Rosjanie jednak w pewnym momencie otworzyli ogień i rozpoczęła się zacięta walka. Na nagraniu można zauważyć, że wojskowi Putina próbowali się bronić. W stronę Ukraińców leciały granaty ręczne, a salwa z karabinów maszynowych nie ustawała. Jeden z żołnierzy gen. Syrskiego został postrzelony, co widać na nagraniu, jak leży w okopie i czeka na pomoc medyków. Finalnie Ukraińcom udaje się wygrać tę akcję, co skutkowało aresztowaniem trzech Rosjan, którzy przeżyli wymianę ognia. "Żołnierze 3. Oddzielnej Brygady Szturmowej weszli do strefy lądowania, gdzie okopała się strona rosyjska i zaangażowali się w walkę wręcz" - podpisali nagranie Ukraińcy.