Wpadł podczas kontroli na granicy. Niespodziankę ukrytą w aucie znalazł pies

Kolejny dowód na to, że psy mają nosa do przestępców. Tym razem labrador o imieniu "Odi" wywęszył papierosy z przemytu, które ukryte były w podwoziu auta marki audi. W przerobionym tłumiku kierowca z Białorusi ukrył ponad 700 paczek papierosów. Zdjęcia z akcji udostępniła podlaska KAS. Jak wynika z relacji, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Kuźnicy skontrolowali w pobliżu Augustowa pojazd na białoruskich rejestracjach. Za kierownicą siedział 39-letni obywatel tego kraju, który wyglądał na zdenerwowanego, dlatego zadecydowano, by przeprowadzić rewizję osobówki. Wówczas "Odi" zabrał się do pracy i już po kilku minutach wiadomo było, że coś jest na rzeczy. "W przerobionym tłumiku, progach oraz w podłużnicach znajdowało się 14200 szt. białoruskich papierosów. Ich wartość rynkowa została oszacowana na ponad 10 tys. zł" - przekazała Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku. Kierowca audi miał przyznać się do nielegalnego towaru. Wobec mężczyzny wszczęto sprawę karną skarbową, do której zajęto papierosy i samochód skrupulatnie przystosowany do ich przemytu.