Wpadł na oczach policjantów. Kierowca audi się doigrał

Miał zakaz prowadzenia pojazdów, a pijany wracał nad ranem z imprezy. Kierowca audi w Lubinie wpadł na oczach policjantów. Nagranie z tego zdarzenia zarejestrował monitoring. Policja udostępniła fragment nagrania, na którym widać, jak pojazd marki audi zjechał z ronda i kierujący zamiast jechać wyznaczonym pasem, zjechał z drogi i uderzył w wysepkę. Naprzeciwko nadjeżdżał akurat patrol drogówki, którego mundurowi od razu zatrzymali kierowcę do kontroli. Okazało się, że za kierownicą siedział 32-latek, który miał zabrane prawo jazdy przez jazdę po pijaku. Tym razem znów był pijany i miał w organizmie 1,5 promila alkoholu. Samochód został odholowany na policyjny parking, a mężczyźnie grozi potężna grzywna i długa odsiadka. "W organizmie kierowcy wykryto ponad 1,5 promila alkoholu, a w policyjnych systemach okazało się, że posiada on sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi właśnie za jazdę "na podwójnym gazie". Ta wycieczka sporo go będzie kosztowała, ponieważ jego samochód został odholowany na policyjny parking na jego koszt, a oprócz kary 5 lat więzienia grożą mu wysokie kary grzywny nawet do 60 tysięcy złotych" - wyjaśniła policja.