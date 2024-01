Wpadł gang narkotykowy. "Kaczy Proceder" wśród zatrzymanych

"W krótkim czasie sprawcy przemycili około 2722 kg marihuany, 310 kg haszyszu, 5 kg kokainy oraz planowali przemycić 100 kg kokainy z Chile w Ameryce Południowej do Holandii, a następnie Polski, osiągając przy tym zysk w wysokości ponad 41 milionów złotych, co stanowi czarnorynkową hurtową cenę narkotyków. Natomiast w sprzedaży detalicznej wartość narkotyków była co najmniej czterokrotnie wyższa" - przekazała w komunikacie Prokuratura Krajowa.